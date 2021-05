Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL SALUTOBELLUNO Dopo quattro anni al Comando Provinciale della Guardia di Finanza da lunedì il colonnello Gaetano Giacchi, dopo quasi 40 anni di servizio nelle Fiamme Gialle, non sarà in caserma: lascerà l'incarico ed il servizio attivo nel Corpo per raggiunti limiti di età visto che il 9 maggio compirà 60 anni. Andrà a vivere a Trento, dove risiede con la famiglia, che in tutti questi anni gli è stata vicino e lo ha sostenuto in ogni...