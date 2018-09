Terremoto alla Fantuzzi: verifiche statiche appaltate

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

UNIFICAZIONEBELLUNO Prima pietra al recupero dell'ex caserma Fantuzzi, destinata a diventare la cittadella della sicurezza, ovvero il luogo che riunirà tutte le forze di polizia sotto un unico tetto con un notevole risparmio di denaro pubblico oggi speso per la gestione di più caserme. L'Agenzia del Demanio da pochi giorni ha stipulato il contratto d'appalto del servizio per verificare la vulnerabilità sismica e l'idoneità statica, con relativa progettazione delle opere che si renderanno eventualmente necessarie per la messa in sicurezza...