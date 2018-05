Terrazza invernale all'Osteria dal Bocia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Musica in piazza. Sempre più note d'autore lungo il Liston. E per farle gustare meglio in piazza dei Martiri c'è in vista un cantiere. Una delle terrazze del salotto buono della città si sta preparando alla stagione estiva. L'Osteria dal Bocia amplierà il suo plateatico per far posto a una quindicina di nuovi posti a sedere e per ricavare un angolo tutto dedicato alla musica dal vivo, con tanto di impianto audio ad hoc. Questa sarà la versione estiva. Poi, quando le temperature si abbasseranno e prima dell'arrivo dell'inverno, nuovi...