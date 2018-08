Temporali e piogge in arrivo ma Ferragosto promette sole

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE PREVISIONIBELLUNO Il fresco in vista di Ferragosto. Con allerta meteo. Le previsioni non mentono: le piogge e i temporali della notte scorsa sono destinati a continuare, quanto meno per la prima parte della giornata e fino al primo pomeriggio. L'Arpav di Arabba prevede una pausa dei fenomeni solo nelle prime ore della mattina. Dalle ore centrali, invece, riprenderà l'instabilità che ha fatto capolino già ieri sera; e la probabilità di rovesci e temporali salirà fino a raggiungere il 60-70%. Sono previsti anche eventi di forte...