L'EMERGENZABELLUNO Pomeriggio di paura ieri a causa del nubifragio che si è abbattuto nel Basso Feltrino, ma che ha causato danni anche in Valbelluna e nel Castionese. Piante in strada, allagamenti e incidenti stradali a causa dell'intensa precipitazione, con grandine di 4-5 centimetri di diametro. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Miracolati anche gli occupanti di una vettura colpita da un albero che si è spezzato a Cesana Beach, a...