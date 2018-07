Telefoni muti e niente web: a Borgo Pra torna la luce

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I DISAGIBELLUNO Ore 16.30: una cinquantina di bellunesi escono dall'isolamento. È stata ripristinata solo ieri pomeriggio la linea telefonica e internet per quelle famiglie che si appoggiano a Tim-Telecom e a Fastweb. Cinque giorni di stop forzato alle attività lavorative che hanno reso qualcuno più determinato che mai a presentare ricorso. Roberto Mares ha già incontrato un'associazione per la tutela dei consumatori e sta procedendo con l'iter per la richiesta di un risarcimento. Cinque giorni senza connessione internet hanno significato...