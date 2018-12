CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TECNOLOGIA BELLUNO Parcheggiare con il telefonino. Da sabato si può. Basta parchimetro, basta monetine, basta tagliandino da esporre sul cruscotto. Perché basta un click sul cellulare e la sosta si paga comodamente seduti in auto, senza l'assillo di non avere spicci. È il nuovo sistema di parcheggio digitale. O smart. Funziona con un'apposita app, collegata ad un abbonamento o a una carta di credito, e consente anche di prolungare la sosta a distanza. Per tutto il resto, ci sono i mezzi pubblici: chi si muove in macchina e parcheggia sugli...