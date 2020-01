Tecnici di climatizzatori: un salasso per gli irregolari

LA SCADENZA

Da domani non si scherza con i climatizzatori. Entra infatti in vigore il nuovo decreto sugli F-gas (gas fluorurati a effetto serra), che introduce pesantissime sanzioni amministrative sia per gli installatori privi dei relativi patentini che per i loro clienti. Le multe possono arrivare fino a 100mila euro. L'intervento legislativo punta a responsabilizzare i cittadini nei confronti dell'ambiente e a ridurre le emissioni di gas a effetto serra che hanno gravi ripercussioni sul clima. L'obiettivo è la tracciabilità delle apparecchiature, così da poterle monitorare nell'intera loro vita. «Ma è anche - afferma il presidente dei Frigoristi di Confartigianato Belluno, Guerrino Argenta - un passo in avanti nel riconoscimento della professionalità e dell'investimento economico effettuato dalle ditte certificate F-gas. Viene infatti eliminata quella moltitudine di tecnici non qualificati e per la maggior parte con scarsa preparazione, che fino ad ora si arrabattavano nel mondo della refrigerazione e condizionamento creando concorrenza sleale».

La nuova normativa, infatti, interessa i condizionatori in qualunque posto siano installati (in casa, in ufficio, nelle auto) quanto gli interventi di manutenzione su tutte le celle frigorifere industriali e private. Il decreto parifica le responsabilità di manutentori e clienti, definendoli univocamente operatori. L'idea è di tenere strettamente collegata l'intera filiera e parimenti responsabili tutti i soggetti che vi rientrano. «Non so però quanti cittadini siano consapevoli di essere operatori' del loro impianto di condizionamento osserva Argenta - e quindi soggetti passibili di multe da 5.000 a 100mila euro se si affidano a personale non qualificato. Occorre senz'altro del tempo per informare tutti». La responsabilizzazione dell'utente finale è il fulcro della nuova normativa: dall'acquisto al fine vita dell'apparecchiatura. Il suggerimento del presidente Argenta è seguire un percorso preciso in tutte le fasi: acquisto, installazione, manutenzione e in particolar modo al momento della rottamazione degli impianti vetusti.

