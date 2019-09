Tecnici dell'occhialeria: tanti ai corsi Confindustria

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I CORSIBELLUNO (fefa) Occhialeria e competenze. Oltre un centinaio i lavoratori delle singole aziende, coinvolti dai piani formativi di Confindustria Belluno Dolomiti. C'è chi arriva anche da fuori provincia tra gli iscritti ai due nuovi corsi per l'occhialeria avviati in queste ore nella prestigiosa sede di Palazzo Doglioni-Dalmas a Belluno, che cominceranno nelle prossime settimane saranno. Si tratta di percorsi di aggiornamento in dieci occhialerie del territorio, dalla digitalizzazione dei processi al marketing. Le azioni formative sono...