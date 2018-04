Tbe, «vaccinazioni gratis per i bellunesi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'APPELLOBELLUNO «La vaccinazione anti Tbe deve essere resa gratuita per tutta la popolazione della provincia di Belluno». La richiesta arriva attraverso una mozione presentata ieri in consiglio regionale da Sergio Berlato e Massimiliano Barison di Fratelli d'Italia. A sopingere i due consiglieri è stato il deputato di FdI, Luca De Carlo. «La provincia di Belluno - spiega lo stesso onorevole- è un'area in cui il problema dell'encefalite da zecche non è trascurabile e i casi di malattia hanno registrato un incremento. Intervenire andando...