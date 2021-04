Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CRISIBELLUNO Sono in corso di emissione da parte del Comune di Belluno 40 avvisi di accertamento esecutivi di entrata patrimoniale Cosap (Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche), che manca nelle casse di Palazzo Rosso. Si tratta di tasse 2020 non pagate per l'occupazione del suolo pubblico da ambulanti accertate a carico dei 40 contribuenti vari, da notificare tramite pec e servizio postale. Il conto totale supera i 10mila...