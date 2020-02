SANITÀ

BELLUNO In molti hanno partecipato alla celebrazione di san Biagio, patrono della gola, che si è svolta ieri sera al reparto di otorinolaringoiatra dell'ospedale di Belluno. Medici, infermieri, logopediste, l'associazione nazionale Mutilati della voce e soprattutto molti pazienti e parenti. In occasione della ricorrenza di san Biagio, patrono della gola, il primario del reparto di otorinolaringoiatra del San Martino di Belluno ha divulgato alcuni dati riassuntivi del 2019.

GLI INTERVENTI

«Durante lo scorso anno sono stati operati, a Belluno, 412 tumori di nostra competenza. Di questi 321 erano tumori cutanei, quindi meno gravi rassicura Roberto Bianchini, direttore dell'unità operativa di otorinolaringoiatria dal 2010 anche se si contano una ventina di melanomi, la forma più pericolosa di tumore cutaneo perchè molto aggressivo». Per «91 casi, invece, si è trattato di tumori delle vie aeree digestive superiori».

CURE MIRATE

Con il nuovo anno si perfeziona la stadiazione, ha riferito il primario Bianchini.

Si tratta di un momento molto importante nella diagnosi: grazie a essa è possibile formulare una prognosi e scegliere il tipo di trattamento. «Ogni singolo caso di tumore, quando viene diagnosticato, va incontro alla stadiazione precisa -, una volta che si è individuato di che tipologia si parla, viene preso in carico dallo specialista più adatto. Un processo che viene intrapreso dal Gruppo oncologico multidisciplinare, in cui si trova uno specialista, un radioterapista e un radiologo. Ogni singolo caso va analizzato approfonditamente».

PAPILLOMA VIRUS

Ma quali sono le cause dei tumori nel suo settore? «Senza dubbio il fumo, l'alcol e nei nostri distretti anche il papilloma virus, che interessa la tonsilla e la base della lingua». Il papilloma virus è molto frequente nell'area genitale, ma può interessare anche la bocca in caso di rapporti orali. «È importante vaccinarsi, infatti spesso è previsto un protocollo per i ragazzi e ragazze dai 12 anni in su, ma negli ultimi anni si è capito che può essere trasmesso anche all'uomo, quindi attenzione».

L'ASPETTO RELIGIOSO

Venendo invece alla celebrazione di ieri. Molto partecipata la messa in onore di san Biagio, cantata dai ragazzini del Coro Arcobaleno di Limana. L'hanno celebrata don Sergio e monsignor Graziano Dalla Caneva, vicario del vescovo, che ha parlato durante l'omelia.

«A san Biagio sono stati attribuiti diversi miracoli, tra cui il salvataggio di un bambino che stava soffocando dopo aver ingerito una lisca di pesce ha raccontato -. Ma penso anche al nodo alla gola, che spesso è legato a momenti ansia, preoccupazione - ha proseguito Dalla Caneva -. Una volta ci di rivolgeva ai santi: c'era san Marcello per lo orecchie, Lucia per gli occhi, Biagio per la gola, Apollonio per i denti. Oggi la medicina ha fatto passi da gigante, ma spesso perdiamo i riferimenti, ci sentiamo più precari. Dio non ci abbandona. E neanche i santi. Affidiamoci con grande fiducia all'intercessione di san Biagio». Come da tradizione, al termine della messa i sacerdoti hanno effettuato una speciale benedizione alle gole dei fedeli, impartita incrociando due candele.

Federica Fant

