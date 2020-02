GLI APPUNTAMENTI

BELLUNO Prenderà il via mercoledì pomeriggio il ciclo di incontri con la popolazione voluto dall'amministrazione comunale per illustrare il nuovo sistema di calcolo della tariffa dei rifiuti che entrerà in vigore nel corso dell'anno: il primo appuntamento è in programma per mercoledì 5 febbraio alle 18.30 nella parrocchia di Mussoi. «Come abbiamo annunciato qualche settimana fa, vogliamo spiegare ai cittadini quali sono le novità, capire quali sono i dubbi e fornire chiarimenti su come migliorare la differenziazione del rifiuti e, quindi, su come poter ridurre la produzione di rifiuto secco», spiega il sindaco, Jacopo Massaro, relatore dell'incontro di mercoledì con l'amministratore unico di Bellunum, Davide Lucicesare.

COSA CAMBIA

La novità di quest'anno è la tariffazione puntuale: «Vogliamo spiegare con chiarezza ai cittadini come funzionerà, come verrà calcolata in base alla composizione del nucleo familiare e come potranno verificare il numero di svuotamenti già effettuati», anticipa Massaro. Come tutti i cambiamenti, grandi o piccoli che siano, anche la rivoluzione delle tariffe ha fatto molto discutere i residenti che si interrogano su opportunità e rischi del nuovo sistema. Chiaramente nessuno è ben disposto a pagare di più per il servizio né è semplice, in tema di rifiuti, accettare le nuove abitudini. Per questa ragione l'informazione capillare può essere utile a raggiungere anche le persone che solitamente sono meno propense ad accettare i cambiamenti. Tra queste ci sono ovviamente i residenti più anziani per i quali i cambiamenti non sono sempre facili da accettare. Nel corso delle prossime settimane, l'amministrazione comunale garantisce che saranno organizzati anche altri incontri pubblici nelle diverse località del capoluogo.

