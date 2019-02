«Targhe estere, decreto crudele»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CIRCOLAZIONEBELLUNO Le multe sono finite. Gli emigranti bellunesi, lavoratori stagionali all'estero, sono ormai quasi tutti partiti. Ma il problema della circolazione in Italia con targhe estere, vietata dal Decreto sicurezza con pena il sequestro del mezzo e maxi multa, esiste ancora. E toglie la voglia di tornare a casa. «Questa legge ci rende stranieri in casa nostra dichiara una cittadina di Zoldo, Liliana De Rocco -. Nessuna voce, non una sola, in nostra difesa». Sono una decina i sequestri di auto effettuati nell'ultimo mese e mezzo...