BELLUNO Non ci sono dubbi: il corso Moda della sezione Ipsia del Brustolon partirà anche il prossimo anno. La grande adesione e gli ottimi risultati ottenuti dalle diplomate degli ultimi anni sono oggi un fiore all'occhiello della proposta professionale della città. Non chiamatele sarte. Le studentesse al termine del loro percorso sono vere esperte di moda e di produzioni tessili e sartoriali, con competenze di alto profilo molto apprezzate e ricercate dall'impresa bellunese. E non solo da quella, perché alcune delle diplomate al corso della sezione moda dell'Istituto Superiore Segato-Brustolon hanno spiccato il volo verso la capitale, vinto premi nazionali e aperto i loro atelier, raggiungendo il successo. E ci attende facciano altrettanto quelle prossime agli esami.

«Dopo la maturità - sottolinea la dirigente Ilaria Chiarusi - le diplomate potranno scegliere se proseguire con gli studi universitari o se inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, forti delle loro competenze che spaziano dalle abilità tecnico-grafiche al fashion design, dalla progettazione di collezioni di moda all'utilizzo degli impianti di modellistica, dall'impiego di tecnologie Cad alla prototipazione rapida con stampa 3D, dai materiali al marketing».

Nel futuro di queste ragazze non si profila dunque la sola creazione di capi, ma ad attenderle ci sono consulenze nel mondo dell'immagine e della moda, anche in collegamento con l'occhialeria, in un distretto ancora vitale per un territorio la cui realtà produttiva è caratterizzata da aziende artigianali e laboratori di sartoria.

