Tantalo, Santarsiero e Marti in città tre nuovi ufficiali

I RINFORZI

BELLUNO Una stella sulla spallina. Tantalo e Santarsiero e Marti sono i tre tenenti, freschi di promozione, che sono stati presentati ieri mattina alla stampa.

Una carriera alla tenenza di Oderzo (Treviso) Gerardo Santarsiero e un passato nella stazione di Trodena nel parco naturale (Bolzano) per Fabio Tantalo, già in forze al comando di Belluno, invece, Giovanni Marti. A presentarli alla stampa è stato il maggiore Marco Stabile, comandante del Reparto Operativo, che ha anche illustrato i ruoli che i tre nuovi ufficiali ricopriranno all'interno del comando provinciale di Belluno al quale sono stati assegnati.

Tutti e tre presteranno servizio in città: Tantalo è stato assegnato al Radio Mobile, Marti al nucleo Informativo mentre Santarsiero si occuperà della sezione operativa, che svolge le indagini sul campo.

Per il comando provinciale di Belluno si tratta di un supporto quanto mai utile, non solo in vista dei Mondiali di sci del 2021 ma anche per l'attività quotidiana. Avere tre nuovi ufficiali di grande esperienza è utile anche nella gestione dell'ordinaria amministrazione chiaramente lo è ancor di più nel momento in cui sulla provincia saranno puntati gli occhi di tutto il mondo.

