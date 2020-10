LA PROTESTA

BELLUNO Sul fronte della tipologia di tamponi si sta sollevando più di un problema e di una perplessità. La tecnica invasiva, cui sono sottoposti in particolare i più piccoli, sta avendo come reazione la volontà delle famiglie di ritirare i figli dall'asilo, evitando il contatto di un eventuale caso positivo e la successiva verifica al drive-in. Decisioni che, a cascata, sono pronte ad interessare anche la scuola dell'obbligo, cioè le elementari e medie. Lamentele che stanno ormai arrivando da più parti, con il rischio, per nulla remoto, di privare i bambini delle relazioni sociali che sono alla base dello sviluppo psicomotorio. Negli ultimi giorni si è sentito tanto parlare dei test rapidi, dopo la presentazione del presidente della Regione, Luca Zaia, che si è autotestato. Ma lo strumento in uso nei drive-in per l'ambito scolastico non è lo stesso. Anzi: assomiglia piuttosto a quello standard, anche se usato solo per una narice. Così molte mamme ne vogliono sapere di più.

LA LETTERA

E c'è anche chi ha cominciato a scrivere, alla scuola, all'Usl 1 Dolomiti, al dipartimento che si occupa di Covid-19, all'assessore regionale alla sanità, per avere indicazioni in merito a come verrà effettivamente svolto il test rapido nelle scuole. Nello specifico, i genitori chiedono di capire se si tratta di un tampone nasale profondo o di qualcosa di meno invasivo come potrebbe essere un test salivare o un tampone nasale che non vada in profondità. Tanta preoccupazione è ben fondata e nasce dalle criticità riscontrate con alcuni bambini nell'esecuzione del tampone nasale profondo: ad alcuni è stato fatto sanguinare il naso, altri li hanno dovuti tenere a forza. «Abbiamo dovuto tenere il mio bambino di sei anni in due racconta Alessia Costa io le gambe e l'infermiera mani e testa, mentre l'operatore faceva il tampone. Chiedo se sia effettivamente pensabile utilizzare quel tipo di tampone nelle scuole e cosa faranno gli operatori in caso di bambini non collaboranti. Visto come è stato svolto il tampone mercoledì, tante mamme dell'asilo hanno manifestato l'intenzione di ritirarli da scuola, questo con gravi ripercussioni sulla socialità dei bambini oltre che sulla vita delle famiglie». Se formalmente il ritiro dalla scuola dell'infanzia è abbastanza semplice, non lo è per la scuola primaria, che è scuola dell'obbligo. «In questo caso aggiunge la mamma di San Pietro chiediamo di metterci nelle condizioni di assolvere all'obbligo scolastico, fornendoci tamponi che siano effettivamente eseguibili senza dover traumatizzare i bambini o causar loro danni al naso. Purtroppo fin dall'inizio della pandemia i bambini non sono mai stati considerati e continuano a non esserlo: lo scandalo della situazione a livello scolastico non sono i banchi con le ruote o gli insegnanti che mancano (è sempre capitato), il vero scandalo è che nessuno si sia posto il problema, da maggio in poi, che il tipo di tamponi attualmente in uso non va bene per i bambini».

LA RISPOSTA

Situazione che sembra esser nota anche al Dipartimento di Prevenzione. «Sappiamo che in alcuni bimbi la somministrazione del test rapido è fastidiosa e a volte impegnativa afferma il direttore, Sandro Cinquetti . Aiuta l'ultima indicazione regionale che specifica la non necessità assoluta di sottoporre a test tutti i bimbi, ma quelli che hanno una sintomatologia più orientativa verso il Covid (ovviamente stiamo parlando di casi per la scuola non di contatti di caso che vanno sempre testati ndr). Sono in fase di sperimentazione abbastanza avanzata dei test nasali meno profondi e test salivari che, disponibili tra non molto, risolverebbero tutta la fascia pediatrica con facilità. Ma attualmente abbiamo due tipi di tamponi, antigenico rapido nasale e tampone nasofaringeo molecolare, ed entrambi hanno una certa invasività: lo capiamo bene. Dall'altro si risolve la sempre maggiore esperienza del nostro personale, che prende manualità. C'è da dire che quando si deve fare si fa. Il fastidio o il piccolo evento derivante da questa minima invasività non è un evento maggiore».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA