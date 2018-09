Tabelle della Velenosa fatte a pezzi a Bolzano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RAIDVandali in azione a Bolzano Bellunese. Nei giorni scorsi qualche incivile si è divertito a rompere i cartelli piantati nel bosco dai volontari del paese per segnalare il percorso della nota corsa La Velenosa, organizzata nell'ambito della sagra locale. Il tracciato della gara è sempre lo stesso di anno in anno e, perciò, i cartelli restano in loco da un'edizione all'altra. Ma, in vista della prossima estate, ci sarà bisogno di un profondo restyling. «Dev'essere accaduto venerdì o sabato spiega Massimo De Pellegrin, residente nel...