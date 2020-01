Tabacchi diventa portavoce della Gioventù Nazionale

LA FORMAZIONE

BELLUNO È Ludovico Tabacchi il nuovo portavoce bellunese di Gioventù Nazionale. Lo annunciano il Direttivo regionale del movimento giovanile di Fratelli d'Italia con il referente Diego Bianchi, insieme a quello provinciale del partito di Giorgia Meloni, capitanato da Filippo Osnato. Tabacchi, classe 1995, nato a Pieve di Cadore e residente a Ponte nelle Alpi, ha ricevuto giovedì 19 dicembre 2019 l'incarico dal Presidente Nazionale del movimento giovanile Fabio Roscani. Queste le prime dichiarazioni di Tabacchi su cosa rappresenti Gioventù Nazionale e su quelli che sono i suoi intenti futuri: «Innanzitutto lavorare costantemente sul territorio seguendo le orme del nostro deputato Luca De Carlo, cercando di essere per quanto possibile d'esempio alle giovani generazioni che, ahimé, oltre ad abbandonare il territorio, sono sempre più disinteressate alla res publica».

«Poi vorrei lanciare un messaggio ai gruppi giovanili del territorio che condividono ed appoggiano i nostri progetti, a contattarci per definire magari degli obiettivi comuni per il Bellunese. Infine, un obiettivo personale che mi impongo è quello di supportare le forze dell'ordine, in quello che oggi sta diventando un problema per le giovani generazioni: le sostanze stupefacenti, tentando di sensibilizzare i giovani sui problemi che l'uso di tali sostanze può causare».

