LA PROPOSTABELLUNO Superbonus 110%. Anche l'onorevole Dario Bond ne è convinto: «Servono semplificazioni per snellire l'iter burocratico». Il superbonus 110% può far ripartire l'economia e il settore dell'edilizia, «rallentato ormai da un decennio. A patto però che si metta mano all'iter burocratico. Come è oggi, è troppo complesso e rischia di rendere inefficace il principio del bonus». Lo afferma il deputato di Forza Italia Dario...