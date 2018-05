Sulla rotatoria della Cerva presto ci sarà più luce

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA DELIBERABELLUNO Non sono finiti i lavori alla rotatoria de La Cerva tra viale Europa, viale Fantuzzi e via Col di Lana. Di recente, infatti, l'amministrazione comunale ha assegnato alla ditta Mac Costruzioni srl di sede a Resana le opere di completamento dei sottoservizi, consistenti in particolare nell'illuminazione della rotatoria e del passaggio pedonale vicino. Si tratta di mettere in atto un intervento da 6.134 euro, forse l'ultimo su quel tratto della viabilità cittadina, snodo fondamentale particolarmente frequentato a tutte le ore...