SULLA PANORAMICACICLISTA FRENA: FINISCE CONTRO L'AUTOSchianto ieri sera alle 18.15 sulla Panoramica. Un ciclista, R.D.I., 49 anni di Belluno, stava scendendo in sella alla sua bici quando ha frenato all'improvviso e è scivolato sull'asfalto reso viscido dalla pioggia. Dal lato opposto stava procedendo un'auto che si è ritrovata di fronte il ciclista che era finito a terra. Non è riuscita a evitare l'impatto. Immediati i soccorsi del 118 che ha portato il ciclista all'ospedale di Belluno per le cure del c aso. Sul posto anche la polizia...