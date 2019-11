CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SUL TERRITORIOBELLUNO Mercoledì scosro la Sezione della Lega Nord di Belluno ha tenuto uno degli incontri frazionali previsti per questo autunno: l'ultimo è avvenuto nel quartiere di Mier presso il Bar Jolly. «E' stata un'altra grande occasione per il nostro movimento per essere tra la gente, raccogliere preziose informazioni sullo stato del quartiere e ascoltare i preziosi consigli che molti cittadini ci hanno riportato», il commento dei consiglieri comunali del Carroccio Luciano Da Pian, Maria Filippin ed Andrea Stella e del segretario...