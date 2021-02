L'INTERVENTO

BELLUNO Deliberato il progetto definitivo per il nuovo sentiero del Nevegal. Non un tracciato vero e proprio ad uso dei turisti e di chi ama il trekking, piuttosto una strada tagliafuoco che ora servirà alla ditta incaricata di togliere il legname schiantato da Vaia e un domani potrà risultare utile ai forestali. La realizzerà proprio la ditta, si snoderà attraverso il bosco per circa 250 metri e farà anche da collegamento con altri tracciati. Il progetto è stato approvato ieri pomeriggio in sede di giunta, i lavori partiranno non appena il meteo lo consentirà. Nel frattempo proseguono i lavori per salvare il salvabile, tra le migliaia di tronchi a terra ormai due anni e mezzo dopo i tragici giorni di Vaia. La ditta ha ripreso l'opera da una decina di giorni, dopo essere stata costretta a interrompere il cantiere con la grande nevicata di dicembre; prima era stato il Covid a mettere i bastoni tra le ruote imponendo un rallentamento all'attività. Con tutti questi imprevisti in corsa e il meteo che ci mette del suo, non è ancora chiaro se per l'estate i boschi del Nevegal si potranno vedere finalmente puliti. La vice sindaco e assessore al bilancio Lucia Olivotto ci spera. Ma non promette nulla. Quel che è certo è che il costo al quintale dovrà essere rimodulato, che la prima parte della pulizia ha fruttato al Comune circa 380 mila euro già investiti a bilancio in opere sul Colle ma che la seconda parte potrebbe non essere altrettanto remunerativa. «Ormai il legname è a terra da molto tempo spiega Olivotto e una parte non potrà essere utilizzata, inoltre il bostrico ha iniziato ad attaccare i tronchi. Di positivo c'è che noi abbiamo una ditta incaricata della pulizia e che da questo materiale ricaveremo dei soldi, mentre tanti comuni non hanno trovato nessuno a cui affidare questo lavoro».

