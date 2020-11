SUI BINARI

BELLUNO L'associazione Vivaio interviene raffreddando gli entusiasmi circa l'ormai prossima conclusione dei lavori di elettrificazione della tratta ferroviaria Conegliano-Belluno. E lo fa con un argomento non nuovo, ma sul quale, riferisce, non ha mai ricevuto risposta. Treni elettrici più moderni ma forse più lenti.

«In questi giorni ritorna alla ribalta della cronaca l'elettrificazione della rete ferroviaria scrivono dall'associazione e come Vivaio Dolomiti stiamo ancora aspettando una risposta da chi di dovere sui tempi di percorrenza delle tratte una volta terminati i lavori».

Un tema già sollevato in precedenza. «Avevamo fatto una conferenza stampa a fine settembre, per chiedere lumi su eventuali tempi di percorrenza ancora maggiori, legati al peso dei treni elettrici non sostenibili dal vecchio binario, visti i raggi di curvatura esistenti , così come documentato dalla stampa». Ma da allora non è arrivata alcuna smentita: «Né da Rfi né dalla Regione Veneto. Se questa pecca dovesse essere confermata, si parlerebbe di un'opera, l'elettrificazione appunto, inutile, superata e super costosa a carico dei cittadini, che con le loro tasse mantengono queste opere pubbliche. Sembra una follia comprare una Ferrari con soldi pubblici per farla correre su una mulattiera». In conclusione Vivaio si auspica che quanto denunciato non corrisponda a verità, anche se, dice, teme di non sbagliare: «Speriamo di essere smentiti al più presto, ma visto il tempo trascorso siamo molto preoccupati di assistere all'ennesima presa in giro operata dal sistema politico romano nei confronti della popolazione bellunese». (G.S.)

