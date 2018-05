Sui pedali da Ponte a Limana

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CONSIGLIOBELLUNO È stato il giorno delle deleghe all'Unione Montana Belluno-Ponte nelle Alpi. Il neo-eletto presidente Paolo Vendramini, sindaco di Ponte, lo aveva annunciato appena insediatosi e ha mantenuto la promessa: tutti, non solo gli assessori e non solo i consiglieri di maggioranza espressi da ciascuna delle amministrazioni di riferimento, avranno incarichi specifici e seguiranno un ambito particolare di cui saranno responsabili e di cui riferiranno in consiglio. LE DELEGHEEcco quindi le deleghe e gli incarichi affidati ieri con...