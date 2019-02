Su il sipario al teatro La Sena: è in arrivo un nuovo museo dietro le quinte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

FELTREC'è poco da fare. Il teatro La Sena di Feltre è un'autentica calamita. Il suo sipario, unopera dell'800 firmata dallo scenografo Tranquillo Orsi, ha saputo attirare quasi 300 persone e solo per vederlo in fase di restauro. «Abbiamo lanciato l'idea nei social spiega l'assessore Alessandro Del Bianco grazie alla disponibilità della curatrice dei lavori Rossella Bernasconi abbiamo provato ad organizzare delle visite guidate per piccoli gruppi. Ma nel giro di poche ore il sistema di prenotazione è stato preso d'assalto e così abbiamo...