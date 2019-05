Studio legale nel mirino dei ladri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INDAGINEBELLUNO Tre intrusioni, alcune tentate e una riuscita, in soli 10 giorni. È un mistero l'obiettivo dei ladri che, in queste notti, stanno cercando di entrare nello studio legale dell'avvocato Paolo Patelmo, in città. Non si sa cosa cerchino. Visto che non si sono accontentati nemmeno di quanto hanno rubato nell'appartamento di proprietà del legale, che dà sullo studio, nel condominio al civico 8 di via Giacomo Matteotti, sul Liston, poco prima dell'edicola. I malviventi hanno agito in barba ai sistemi di sicurezza, riuscendo a...