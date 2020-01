Studenti Renier: la classe a lezione nelle associazioni

ISTRUZIONE

BELLUNO Nel corso dell'anno scolastico che si è chiuso a giugno 2019, l'allora classe 3. dell'indirizzo Economico Sociale dell'Istituto Renier era stata protagonista di un progetto dedicato alle realtà del Terzo Settore. Quest'anno lo stesso gruppo che ora frequenta la classe 4. ha in agenda un intenso approfondimento riservato al mondo imprenditoriale che caratterizza la provincia di Belluno. È questo, con scansione biennale, il progetto Asl in Tandem. Alleanze profit e no profit per la crescita dei giovani, che il Liceo Renier ha inserito nei Pcto (percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ex alternanza scuola-lavoro) e che per la scuola è curato dalla prof.Paola Crepaz, insegnante di Diritto ed Economia. Durante la prima parte del progetto, nell'anno scolastico 2018-19, gli studenti hanno avuto modo di conoscere la realtà del Terzo settore che animano il tessuto della provincia di Belluno, avvicinandosi ad essa attraverso 18 tanti infatti sono gli studenti diverse esperienze individuali presso altrettanti enti e associazioni: Pro Loco Domegge di Cadore, Pro Loco Castion, Comitato d'Intesa di Belluno, Comitato Pollicino, Belluno Donna, Assi, Bellunesi nel mondo, Insieme si può, Pro loco Longarone, Azienda Sedico Servizi, Amici delle Scuole in Rete, Casa di Riposo di Santa Croce di Alpago, Unione Montana Alpago. Le attività pratiche sono state preparate e precedute da alcune ore di formazione realizzate dai referenti del Centro di Servizio per il Volontariato (Csv); negli interventi che hanno illustrato esperienze diverse di volontariato, il personale del Centro si è servito anche di filmati con cui sono state raccontate esperienze già andate in archivio. Quest'anno, invece, il progetto intende avvicinare gli alunni della classe 4. Economico Sociale al ricco mondo imprenditoriale presente all'interno del territorio della provincia di Belluno. I percorsi sono stati strutturati tenendo conto delle competenze specifiche che qualificano e definiscono il percorso di studio degli alunni di questo indirizzo e delle competenze trasversali definite sulla base delle competenze di cittadinanza. Le attività vengono poi concordate e organizzate con il contributo di Confindustria BellunoDolomiti. Nelle due annualità, il progetto prevede un totale di 150 ore distribuite fra ore in classe e all'esterno, è finanziato dalla Fondazione Cariverona ed è promosso dal Comitato d'Intesa, dal Csv di Belluno e dal Miur Usr Veneto Ambito Territoriale di Belluno, in collaborazione con Confindustria Belluno Dolomiti.

