LE BORSE DI STUDIO

BELLUNO Cinquecento euro a ciascuno studente per rendere meno gravosa la trasferta dalla provincia di Belluno alle sedi fuori provincia. Il Gruppo Giovani Imprenditori ha consegnato virtualmente, ieri mattina, le borse di studio messe a disposizione per gli 8 studenti bellunesi che stanno frequentando l'Its Meccatronico nelle sedi di Conegliano e Montebelluna- Castelfranco. «Noi continueremo a provarci - ha spiegato il presidente dei Giovani di Confindustria, Marco Da Rin Zanco - ad oggi l'intenzione è di provare ancora con il prossimo anno scolastico. Insistiamo finché non riusciremo ad aprire un Its anche in provincia di Belluno, per noi questo rimane un tema centrale». E per offrire agli studenti bellunesi che hanno scelto quel percorso di studi, alternativo all'università, è stata individuata una soluzione che permette di alleviare il disagio di trasferte quotidiane nelle sedi trevigiane. I Giovani di Confindustria hanno deciso di usare le economie create in una anno in cui sono saltati eventi a ripetizione proprio per sostenere questi studenti. Il Gruppo Giovani Imprenditori svolge tradizionalmente il ruolo di laboratorio dell'innovazione nei confronti della società civile, «puntando sulla valorizzazione del capitale umano, della possibilità di favorire il cambiamento a partire dalle persone».

I PREMIATI

A ricevere la borsa di studio da 500 euro ciascuno: Matteo Bianchet, Stefano Case, Gianpietro Fain, Francesco Frena, Gabriele Lotto, Samuele Zatta e Simone Zampieri che sono iscritti nella sede di Conegliano per il diploma di Tecnico superiore per l'automazione ed i sistemi meccatronici e a Roger Todesco che ambisce al riconoscimento di Tecnico superiore per l'automazione ed i sistemi meccatronici, inscritto alla sede di Castelfranco Montebelluna.

LE INIZIATIVE

Molte le iniziative dei Giovani industriali che passano attraverso la necessità di una maggiore integrazione tra mondo della scuola e mondo delle imprese. Creazione d'impresa, marketing, trasformazione digitale, sono alcune delle direttrici lungo cui si muoverà l'azione dell'associazione durante il nuovo anno. Obiettivo quello di coinvolgere il maggior numero di studenti in percorsi che permettono di avvicinare i ragazzi al lavoro e il lavoro ai ragazzi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA