BELLUNO Entrano con indosso la mascherina, si igienizzano le mani, firmano la dichiarazione con cui garantiscono di non aver patologie in corso, né febbre, né problemi respiratori. Tutto sotto l'occhio vigile ed attento dei collaboratori scolastici. Poi vengono accompagnati nelle diverse aule dove l'insegnante li attende per il corso di recupero attivato in base al Pai, il Piano di apprendimento individualizzato stilato a giugno al momento degli scrutini. È cominciato così, martedì pomeriggio, il rientro a scuola dei ragazzi che non vedevano le loro aule ed i loro insegnanti se non in video dallo scorso febbraio. Già attivati nelle altre scuole della città, oggi partono i corsi anche all'Istituto Catullo.

Nella sola giornata di ieri, per esempio, al Renier sono stati 26 i corsi: 15 al mattino e 11 nel pomeriggio. In ciascuna fascia oraria due blocchi per permettere lo svuotamento totale dell'Istituto e la sanificazione della cattedra e l'avvio del secondo turno. Il calendario delle attività didattiche di questi giorni è stato pensato tenendo in considerazione alcune necessità. Da una parte quelle di non creare assembramenti nelle scuole, dall'altra quelle degli studenti impegnati in più corsi. Siccome, infatti, i corsi sono obbligatori, tutti devono essere messi nelle condizioni di potervi accedere. E siccome lo scorso anno, a meno di casi eclatanti e cioè di assenza numerosissime già nel periodo sino a febbraio, non era prevista la bocciatura, sono stati promossi anche studenti che allo scrutinio presentavano più di qualche insufficienza. Ecco quindi la difficoltà di incastrare tutte le esigenze di ogni singolo alunno. Una volta seduti in classe, i ragazzi possono togliere la mascherina; ed altrettanto può fare l'insegnante sino a quando rimane alla cattedra. Per ragazzi ed insegnanti i corsi di questi giorni costituiscono una presa di contatto con un mondo e degli spazi che dallo scorso mese di febbraio erano diventati lontani. Per la scuola ingressi, uscite ed organizzazione sono il banco di prova su cui testare, con gruppi ridotti, l'organizzazione pensata nel corso dell'estate. Ed i ragazzi mostrano di aver compreso quanto sia importante avere un comportamento responsabile. Intanto proprio ieri su questo tema dal Comitato Tecnico Scientifico è arrivata la notizia che a scuola saranno ammesse solo le mascherine chirurgiche e non quelle di stoffa.

