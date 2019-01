Studenti in difficoltà: ecco le ripetizioni gratuite

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ISTRUZIONEBELLUNO Hai problemi nello studio? Fai fatica a concentrati? Per gli studenti in difficoltà delle scuole primarie e secondarie di I grado della provincia di Belluno, ma in particolare per quelli della città e zone limitrofe, arriva una proposta del Centro Studi e Ricerche FormArte. E si tratta di un'attività proposta gratuitamente. Il progetto, inserito nei Piani di Zona dell'Usl Dolomiti, è poi sostenuto dalla Cassa Rurale e Artigiana di Cortina d'Ampezzo e delle Dolomiti. Ma i posti a disposizione sono limitati, per cui chi è...