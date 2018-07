Strade più sicure con mezzo milione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'APPUNTAMENTOBELLUNO Dedalo eredità: come orientarsi per evitare tensioni famigliari e tassazioni da capogiro? A spiegarlo è Confedilizia Belluno, nel convegno fissato per sabato a Cortina d'Ampezzo. Il tema all'ordine del giorno sarà proprio quello della proprietà immobiliare e dell'eredità. «Sicuramente un argomento sentito e di attualità commentano dall'associazione -, vista la risposta ottenuta dagli ordini professionali degli avvocati, geometri e periti industriali che hanno inserito la nostra proposta nelle ore di formazione per...