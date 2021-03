Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

GLI INTERVENTIBELLUNO La Giunta regionale ha destinato 15 milioni e 820mila euro a favore di Veneto Strade per la messa in sicurezza della rete viaria regionale: oltre 2 milioni sono per interventi nel Bellunese. Al lavoro in alcuni dei punti neri in provincia, provati dalle ultime ondate di maltempo. Sulla 48 delle Dolomiti, Livinallongo, poi sulla regionale 355 della Valdegano tra San Pietro e Santo Stefano e sulla sr 50 del Grappa e Passo...