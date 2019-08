Strade e ferrovia: Confartigianato bussa in Regione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOBELLUNO Piano regionale dei Trasporti sotto la lente di ingradimento di Confartigianato Belluno e della categoria Trasporto merci.«L'analisi approfondita del Piano della Regione Veneto - spiega la presidente di Confartigianato Belluno, Claudia Scarzanella - ha evidenziato l'opportunità di inviare alcune osservazioni alla Regione e all'assessore regionale di riferimento, Elisa De Berti, per incontrare quella disponibilità dichiarata in occasione della presentazione del documento a Villa Patt e per veder quindi inserite le...