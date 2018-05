Strada killer, Anas: «Non sapevo nulla»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROCESSOBELLUNO «Non ho mai saputo di problematiche in quel punto e nemmeno delle segnalazioni da parte del Comitato di Salce». Lo ha detto, difendendosi ieri in Tribunale a Belluno, Ettore de Cesbron de la Grannelais, 44enne di origine napoletana dirigente area tecnica dal 2009 (avvocato Daniele Ripamonti di Milano). È uno dei due dirigenti Anas alla sbarra per la morte di Martina Bonavera, la tredicenne investita a Giamosa il 9 marzo 2013. L'accusa di omicidio colposo è scattata perché non avrebbero messo in sicurezza con una...