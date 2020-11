IL RICONOSCIMENTO

BELLUNO Sono 81 nel Veneto dei quali nove bellunesi. È questo il contingente 2020 dei nuovi Maestri del Lavoro che a breve riceveranno il brevetto con la Stella al Merito del Lavoro. L'onorificenza è stata deliberata in questi giorni dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Nunzia Catalfo, e comunicata ai vertici della Federazione di categoria, sodalizio eretto in ente morale con decreto presidenziale del 14 aprile 1956.

I MAESTRI

I bellunesi insigniti in questa tornata sono: Oscar Casaril di Gosaldo (Luxottica srl), Luigi Corte Metto di Auronzo di Cadore (Cadore Asfalti srl), Norina Da Cas di Longarone (Marcolin Spa), Patrizia De Moliner di Sedico (De Rigo Vision spa), Antonio Adriano Fattor di Val di Zoldo (Valdizoldo Funivie spa), Valentina Fedon di S. Stefano di Cadore (Giorgio Fedon & Figli spa), Ines Smaniotto di Pieve di Cadore (Safilo spa), Massimo Sommacal di Limana (EPTA Spa - Costan) e Fabrizio Zampolli di Perarolo di Cadore (Sicet srl). Va menzionato che, a tutt'oggi, gli iscritti alla Federazione provinciale sono 155 ai quali si aggiungeranno prossimamente i nove ai quali la Stella sarà consegnata in manifestazione pubblica, dopo l'emergenza pandemica.

IL CONSOLE

Infatti per l'edizione di quest'anno non è stato possibile rispettare le tradizionali scadenze del 1° maggio a livello regionale e del 2 giugno per quello provinciale. A tal proposito il Console provinciale Giuseppe Colferai dichiara: «Speriamo che quanto prima il Ministero del Lavoro, di concerto con le Prefetture, possa provvedere a comunicare ai singoli insigniti le date e i luoghi di conferimento del brevetto e delle relative insegne giallo-verdi». Conclude sempre Colferai: «Poter contare su nove nuovi decorati è un segno evidente che la nostra provincia esprime realtà produttive di alto livello, con altrettante maestranze che hanno raggiunto posti di rilievo all'interno delle imprese e del mondo del lavoro. Va ricordato che, dietro una Stella al merito del lavoro, ci sono anni e anni di tenacia, impegno, dedizione, spirito di sacrificio: in poche parole, ci sono quelle virtù civiche che, in qualsiasi momento e dentro qualsivoglia situazione, possono aiutare a risollevarsi e a tornare ad essere protagonisti del nostro futuro con la certezza di un domani migliore dell'oggi». Va infine aggiunto che la Federazione mette a disposizione della società l'esperienza dei propri associati con iniziative concrete soprattutto in collaborazione con le scuole del territorio provinciale dove i Maestri del Lavoro portano un prezioso contributo di conoscenze al servizio dello sviluppo della cultura del lavoro fra i giovani studenti.

