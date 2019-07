CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

STAZIONE TURISTICABELLUNO Forse un punto fermo, in questo momento, sarebbe peggio. Potrebbe significare la fine del Nevegal. Ma il punto interrogativo che incombe sul Colle non è certo una buona notizia: non fa altro che prolungare l'agonia. Anche perché di dubbi ce ne sono almeno due. Il primo è noto da tempo: ci sarà o no una stagione invernale? Il secondo invece è nuovo di zecca; ma è esiziale: ci sarà ancora una scuola di sci in Nevegal? Domanda tutt'altro che sibillina: da ieri i due interrogativi non sono più consequenziali (la...