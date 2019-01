Stalking alla vicina, la figlia la difende: «Noi le vittime»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROCESSOBELLUNO «Siamo noi le vere vittime». Si è commossa più volte, ieri in Tribunale a Belluno nella sua deposizione come teste della difesa, la figlia dell'imputata accusata di stalking condominiale. Alla sbarra c'è l'82enne Rosa Fullin che, in una lite, sarebbe arrivata persino a spruzzare lo spray al peperoncino. Quello sarebbe stato il culmine di un lungo periodo di atti persecutori, avvenuti in un edificio di via Rivabella nel Quartier Cadore, che si sta ricostruendo in aula. Rosa Fullin è chiamata a rispondere di stalking,...