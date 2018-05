Stalker tentò il suicidio per la ex: dieci mesi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SENTENZABELLUNO Dieci mesi di reclusione, senza nemmeno il beneficio della condizionale. È questa la sentenza pronunciata ieri, in Tribunale a Belluno, al termine del giudizio abbreviato a carico di E.F., 54enne bellunese accusato di stalking aggravato. L'uomo finì nei guai perché non si sarebbe rassegnato alla fine della relazione con una 46enne. Lei però, che ha una famiglia e un compagno, gli aveva detto e ripetuto più volte che era finita. Non sarebbe andata così invece secondo quanto riferito ieri al giudice dal 54enne. Assistito...