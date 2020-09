IL BILANCIO

BELLUNO Stagione conclusa per la montagna bellunese. Tra ieri e oggi la gran parte delle strutture chiuderanno, resteranno aperte le piccole a conduzione famigliare. Con due settimane d'anticipo rispetto al solito, l'estate della montagna bellunese tira i remi in barca e il bilancio che ne consegue è dolceamaro. Bene ma non benissimo. A ben vedere le attese erano state forse troppo ottimiste perché i turisti sono arrivati, sì, ma per lo più per passeggiate mordi e fuggi da concludersi in giornata. E così oggi c'è tutto il tempo per pensare all'inverno, anche se di certezze non ce ne sono. Poche le prenotazioni per dicembre, praticamente assenti gli stranieri. Si naviga a vista, in attesa di capire come evolveranno i contagi e quali saranno le misure del Governo.

SCUOLE AL VIA

«In questi giorni gli italiani sono quasi tutti partiti, perché iniziano le scuole spiega il presidente di Federalberghi Belluno, Walter De Cassan -; di stranieri se ne sono visti pochi in questi mesi, ma in compenso in questi giorni si vedono in giro sopratutto olandesi e tedeschi». Ad ogni modo pochi, tanto da spingere le strutture più grandi a chiudere in netto anticipo. Resteranno attivi ad accogliere i rimasti le strutture piccole a conduzione famigliare. Mesi fa le speranze erano altre. Con un clima ancora piacevole, con le giornate soleggiate, la montagna poteva sperare di attirare turisti ancora per un paio di settimane e riuscire così a risalire ancora un po' la china dopo la debacle del lockdown. Saranno arrivi e partenze di giornata, quelle dei prossimi fine settimana.

MESE CHIAVE

«Settembre si prospetta buono annuncia il direttore della Dmo, Giuliano Vantaggi -, specie se il meteo sarà favorevole. Ma si parla comunque di un turismo di prossimità, che si ferma un giorno o al massimo il fine settimana. Gli alberghi chiudono anche per l'incertezza, sono saltate le desmontegade per esempio e anche questo non aiuta». A questo punto, con le agende senza prenotazioni e gli alberghi in chiusura, si impone un bilancio. «Dire che la stagione è andata bene sarebbe mentire sapendo di farlo dichiara De Cassan -. Di certo hanno lavorato bene le zone che storicamente sono frequentate molto da turisti italiani, quindi gran parte della provincia ha retto il colpo. Cortina, Livinallongo e Rocca invece lavorano molto con gli stranieri». Ma anche qui occorre fare i dovuti distinguo. Perché a riempirsi sono stati sopratutto gli appartamenti e anche nel delirio di agosto, quando nei sentieri verso i rifugi più gettonati si stava accalcati, gli alberghi non hanno fatto il tutto esaurito.

PREVISIONI RISPETTATE

«Alla fin fine è andata com'era prevedibile conclude De Cassan -, è stato l'agosto della montagna perché sono arrivate più persone del passato, ma gli alberghi non hanno visto tutto questo movimento». Insomma, non resta che gettare lo sguardo in avanti e aspettare di capire quando poter riprendere a lavorare. Da tradizione l'apertura della stagione invernale è tra fine novembre e i primi giorni di dicembre, così si vorrebbe fosse anche quest'anno ma per ora sui prossimi mesi c'è un grande punto interrogativo.

INCOGNITE

«Non c'è nulla per cui stare allegri, ora come ora» dice e sospira De Cassan, preoccupato perché quest'anno non sarà solo l'incognita neve a determinare il successo o l'insuccesso della stagione. Settembre si è aperto con pochissime prenotazioni per dicembre, quando negli anni scorsi c'era la corsa ad accaparrarsi la camera d'albergo per la settimana bianca e per le festività. Le agenzie straniere, d'altra parte, sono ancora ferme e occorre attendere cosa succederà sul fronte dei contagi dopo il ritorno in aula degli studenti. «Tutto è legato al Covid in questo momento, questo è la verità conclude Vantaggi -, più certezze riusciremo ad avere e più sarà possibile programmare. Noi comunque continuiamo la promozione, domenica siamo in fiera per farci conoscere dai mercati dell'Est Europa».

Alessia Trentin

