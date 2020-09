L'IGENIZZAZIONE

BELLUNO Votare fa rima con igienizzare e sanificare. Ed ogni luogo sede di seggio, con particolare attenzione alle scuole, verrà consegnato pulito, anzi igienizzato ai membri di ciascun seggio, e tale e quale verrà fatto ritrovare per la ripresa delle lezioni. Il protocollo emesso congiuntamente dai Ministeri dell'Interno e della Salute prevede periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto, ivi compresi tavoli, cabine elettorali e servizi igienici. E a Belluno, Feltre e Ponte nelle Alpi, nei tre Comuni bellunesi sentiti ieri, l'operazione di pulizia verrà ripetuta per quattro volte. Tutte le spese di pulizia sostenute in questa occasione sono state affidate a ditte esterne. Il Comune provvederà poi a pagare le ditte, ma la somma sarà coperta da un finanziamento congiunto di Regione e Stato. La prima sanificazione, profonda e totale, avverrà al momento dell'arrivo delle squadre di operai del Comune che, prima di installare i seggi, toglieranno il materiale scolastico eventualmente già appeso alle pareti; la seconda dopo che le squadre stesse avranno ultimato le operazioni di competenza un'attività al via ieri, venerdì - e comunque prima dell'insediamento e dell'arrivo dei componenti del seggio prevista per oggi, sabato. Domenica, durante le operazioni di voto, ogni seggio chiuderà per il tempo necessario per una sanificazione, attività che si colloca ad un livello di minore profondità rispetto all'igienizzazione. Infine martedì, a garanzia che il rientro in classe degli alunni avvenga in sicurezza, nuova, ulteriore sanificazione. A Ponte nelle Alpi per danneggiare il meno possibile il regolare svolgimento delle lezioni appena ricominciate, alcuni seggi sono stati spostati e sono coinvolte nelle operazioni di voto solo le sedi della scuola dell'Infanzia. Presso la scuola Unità d'Italia a Canevoi saranno preparati i seggi 1, 2, 3, 4, 5; nel plesso della scuola dell'Infanzia Zattieri del Piave nell'omonima via, si troveranno invece i seggi 6, 7, 8. A Feltre, invece, i seggi verranno allestiti nella solite sedi, coinvolgendo quindi le scuole nel solito modo. Infine nel capoluogo, la cui sanificazione della domenica avverrà in tutti i seggi in una fascia oraria compresa fra le 15 e le 17. Per ovvie ragioni di prudenza, l'unico seggio spostato è stato il n.28, quello che di solito trova ospitalità nella Casa di Riposo; in questi caso gli elettori si dovranno recare alle scuole di via Mur di Cadola.

Giovanni Santin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

