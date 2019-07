Spray al peperoncino contro il suo ex: la donna-stalker se la cava con 9 mesi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SENTENZABELLUNO «Ha perseguitato il convivente, ma non il figlio». Si è chiuso così ieri il processo alla 39enne ungherese finita alla sbarra per una sfilza di reati dopo aver reso la vita impossibile all'ex, quando si separarono. La sentenza pronunciata dal giudice Edoardo Zantedeschi, ieri in Tribunale a Belluno è una condanna a 9 mesi e 10 giorni di reclusione, pena sospesa e il risarcimento di 6500 euro totali alle due parti civili costituite. Una condanna pronunciata in continuazione per i reati di stalking, lesioni, violenza...