L'ALLARME

BELLUNO Spinelli prima di entrare in classe. Un quindicenne e un diciassettenne sono finiti nei guai dopo il controllo della polizia. A tradire i due ragazzini è stato l'odore tipico della marijuana che ha costretto a richiedere l'intervento della polizia che ha atteso l'arrivo del mezzo Dolomitibus nel piazzale Vittime delle Foibe. La coppia, che viaggiava al piano superiore del mezzo pubblico che da Auronzo porta nel capoluogo, è stata controllata quando mancavano pochi minuti alle nove.

IL CONTROLLO

«I due ragazzi di origini cadorine - spiega una nota della questura - apparivano disorientati e manifestavano un certo nervosismo; inoltre gli operatori della pattuglia constatavano effettivamente che all'interno dell'autobus c'era il tipico odore acre di marijuana. Per tale ragione e con tutte le garanzie difensive a disposizione delle persone sottoposte ad accertamenti, sono state effettuate le due perquisizioni personali, all'interno degli adiacenti uffici della Polizia Ferroviaria». Un controllo che ha dato esito positivo, confermando i sospetti degli agenti.

LA PERQUISIZIONE

I due amici avevano adottato la stessa tecnica: nascondere lo stupefacente nelle mutande. Il quindicenne se la caverà con una segnalazione al prefetto come consumatore di stupefacente. Per il suo compagno di viaggio, che di anni ne ha diciassette, è invece scattata una denuncia a piede libero per possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dentro i pantaloni aveva occultato 13 grammi di marijuana. Era già suddivisa in quattro involucri. Per lui è scattata una segnalazione al competente Tribunale dei Minorenni di Venezia per la detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto lo stupefacente è stato sequestrato.

L'AVVISO

La questura intanto annuncia che il fenomeno sarà continuamente monitorato. Un controllo che sarà esteso anche ad altre zone della città.

