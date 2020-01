Specialisti condivisi tra più ospedali «Ma resta grave la carenza di medici»

SANITÀ

BELLUNO Specialisti condivisi tra gli ospedali, riorganizzazione del lavoro e assunzioni: così l'area medica del distretto di Belluno ha surfato sopra le carenze di medici e le difficoltà del 2019. Portando a casa, come spiega il direttore del Dipartimento, Massimiliano Mosca, buoni risultati. «Per quanto riguarda l'attività di degenza delle tre medicine di Belluno, Agordo e Pieve è stato mantenuto il livello di attività degli anni precedenti spiega il primario -, sia per quanto riguarda il numero di ricoveri sia per gli indicatori di efficienza. Questo nonostante i reparti abbiano affrontato la necessità di sostituire unità mediche che hanno cessato il servizio, quindi abbiano attraversato periodi nei quali, in attesa di sostituzioni, i ranghi erano di necessità ridotti». Il direttore Mosca prosegue: «Per quanto riguarda la Reumatologia, ad esempio, a inizio 2019 era carente di due unità per il pensionamento della responsabile e di un altro medico, ma nel corso dell'anno è stata nominata una responsabile della Uosd e si è riorganizzato un gruppo di medici che consta di due specialisti ospedalieri e due specialisti convenzionati che attualmente agiscono tutti su più funzioni in sinergia. Questo ha permesso quasi annullare la lista di galleggiamento che all'inizio dell'anno contavano 80 pazienti in lista in media». Alla riorganizzazione del lavoro si è aggiunta la strategia di condivisione degli specialisti tra le tre sedi ospedaliere, di modo da soffrire meno la carenza di camici bianchi. Ad esempio, il diabetologo in forza alla Medicina di Pieve gestisce anche l'attività diabetologica di Agordo e medico della Medicina di Agordo va a svolgere un ambulatorio finalizzato ai pazienti anziani con disturbi cognitivi nelle altre sedi. «Rimane tuttavia grave conclude Mosca - il problema della carenza di organica».

