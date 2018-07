Sparito sul Fertazza: voleva cercare funghi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SELVA DI CADORESparito nel nulla dopo essersi separato dalla moglie e dai due figli con i quali era in passeggiata sul Fertazza, a Pescul.Ieri pomeriggio l'allarme è scattato per Gabriele Giunti, 67 anni, di Casalecchio di Reno (Bologna). La prefettura di Belluno ha provveduto ad attivare il Piano ricerche. Subito si è alzato in volo l'elicottero Pelikan dell'Aiut Alpin che, fino al calar del buio, ha perlustrato l'area anche utilizzando il Recco, sensore che viene usato con un verricello e che è in grado di rilevare la presenza di...