Sparito da un anno: «Aiutateci a trovare Riccardo»

L'ANNIVERSARIO

BELLUNO «Riccardo è qui da qualche parte: se tutti facciamo attenzione nelle escursioni prima o poi verrà ritrovato». È l'idea della moglie dell'uomo scomparso sul Nevegal. Mariagrazia De Pra, originaria di Belluno, continua a cercare il marito. Riccardo Tacconi, 58 anni commercialista di Milano, è scomparso il 4 gennaio 2019 durante una corsa sul Colle. Domani alle 11.30, a un anno dalla sparizione, verrà celebrata una messa al Santuario di Maria Immacolata Nostra Signora di Lourdes, in Nevegal. «Per pregare e ricordare il nostro amato Riccardo Tacconi, scomparso 1 anno fa durante una corsa sul Colle e non ancora ritrovato», dice la famiglia nel messaggio sui social. Sempre domani alle 8 verrà celebrata una messa anche a Milano, nella parrocchia di San Gioachino.

IL DRAMMA

Nonostante le serrate ricerche, le ripetute esercitazioni in quei luoghi degli uomini del soccorso alpino, le spedizioni in prima persona di famigliari e amici, dopo un anno di Riccardo non c'è traccia. «Non ci rassegniamo - dice la moglie Maria Grazia De Pra che in questi giorni è a Belluno a casa della madre -. So che ci sono un sacco di persone che sono molto sensibili al nostro caso e quando salgono sul Nevegal prestano la massima attenzione. Noi stessi lo abbiamo cercato tutta l'estate, in ogni angolo. Ma qui è pieno di alberi. È vero Vaia ha fatto disastri, ma son rimasti su una quantità infinta di alberi e foreste ed è difficilissimo cercare. Ad oggi non ci sono elementi di novità. Domani vogliamo ricordare a tutti che Riccardo non è ancora stato trovato». Sembra infatti difficile far passare questo messaggio, visto che molti pensano che il commercialista sia stato ritrovato o ancora si sono dati delle spiegazioni fantasiose sul caso. «Girano delle leggende - dice Maria Grazia - che hanno dell'assurdo. La gente guarda troppi film gialli. C'è chi dice l'avranno portato via, chi ancora è convinto che dovevamo trovarci a pranzo, cosa non vera. Quel giorno ci siamo accorti drammaticamente verso le 16 che lui non era tornato a casa. C'è poi chi ci dice: Ma come non l'hanno già trovato?».

I RINGRAZIAMENTI

«La cerimonia di domani - conclude la moglie dello scomparso - è per dire grazie al soccorso alpino, per tutti loro la scomparsa di Riccardo è come un nervo scoperto: non si danno pace. Poi, alla messa, attendiamo tutti i volontari, le forze dell'ordine che hanno partecipato: vogliamo dire grazie a tutti». E conclude: «Ho letto che a distanza di due anni è stato trovato un scomparso a Seren, se stiamo tutti un po' attenti forse capita che ritroviamo anche Riccardo. Grazie a tutti».

