Spaccio di cocaina: in manette un giovane nigeriano

SQUADRA MOBILEBELLUNO Un giro di cocaina su Feltre ha fatto scattare un'indagine che ha portato fino a Vicenza. In manette è finito uno spacciatore nigeriano, A.S., 27 anni, che operava in viale Verona nei pressi di un supermercato. Ci sono voluti dieci giorni di appostamenti, facendo la spola da Belluno a Vicenza e restando in strada anche 12 ore al giorno, per incastrare il giovane accusato di spaccio. Alla fine, dopo aver identificato e interrogato una lunga lista di clienti, c'erano prove sufficienti per ottenere un ordine di custodia...