Spaccati i vetri di cinque vetture in sosta

IL COLPOBELLUNO Cinque auto con i vetri sfondati sono state ritrovate venerdì mattina nell'area centrale di Cavarzano, alcune parcheggiate negli stalli pubblici, altre nelle pertinenze delle abitazioni. Un risveglio amaro per i proprietari che ora dovranno mettere mano al portafoglio per sistemare le vetture. Massimo il danno, ma minimo il bottino, perchè nei veicoli non c'era granché da rubare. Un furto da disperati o forse solo voglia di sfasciare.Le denunce sono state presentate dai proprietari alla Questura di Belluno che, attraverso la...