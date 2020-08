IL CASO

BELLUNO «Siamo delusi, sconfitti e arrabbiati», la dirigenza dell'Usd Piave si sfoga: ignoti hanno fatto piazza pulita all'interno della sede, in via Montegrappa, 94 a Belluno. Potrebbero aver agito tra domenica e giovedì i ladri intrufolatisi negli stanzini della società di calcio, a pochi metri dal Piave lungo la riva sinistra. Hanno portato via con sé tutto quanto poteva essere rubato, per un valore complessivo di circa 1000 euro: la friggitrice, la piastra a gas per cucinare, due tavoli, 10 sedie nuove, le casse audio e subwoofer (ovvero un amplificatore acustico), ma anche il computer portatile e la stampante. La scoperta è stata fatta giovedì sera, in occasione della riunione del consiglio direttivo, ed è subito seguita la chiamata alla polizia di Stato.

IL SOPRALLUOGO

Le forze dell'ordine sono intervenute attorno alle 20.30 e perlustrando la zona: hanno trovato a terra, poco distante dal campo, una mazza batti pali subito sequestrata. Ieri mattina, poi, il sopralluogo della Scientifica ha appurato come i ladri non siano stati del tutto sprovveduti e abbiano agito, probabilmente, indossando guanti. Il raid è avvenuto tra domenica pomeriggio e giovedì, il giorno preciso non lo si sa, ed è stato denunciato ieri mattina alla Questura.

LO SFOGO

Oggi restano i vetri rotti della finestra da cui sono entrati i malviventi e l'amarezza nel constatare come la nuvola nera sopra l'Usd Piave non accenni a spostarsi. «Non ci sono parole dichiara il presidente, Daniele De Bon -, ancora una volta restiamo amareggiati per dover subire queste situazioni quando cerchiamo di fare sempre del nostro meglio. Vederci portar via queste cose, seppure non vitali, ci lascia davvero delusi, sconfitti, arrabbiati. Ogni singolo elemento era frutto del sudore della società sportiva e per l'ennesima volta vediamo i nostri sacrifici e il nostro sudore gettati invano. Ci facciamo il mazzo, tutti, dalla mattina alla sera in ogni secondo libero per la nostra società e questo è quello che riceviamo in cambio. Noi vogliamo solo fare sport al massimo delle nostre possibilità e con il massimo della nostra passione. Non è giusto, adesso basta».

LA SOLIDARIETÀ

Lo sfogo è stato affidato anche alla pagina social della società, raccogliendo centinaia di like di supporto e tanta solidarietà. Nel giro di poco aziende e privati si sono organizzati per aiutare il gruppo: la Fattoria del Piave ha deciso di avviare una colletta, l'ex allenatore Giovanni Perale donerà il proprio computer, la nuova squadra di calcio di Nogarè una stampante e la pizzeria Il Dosso 2.0 fornirà la piastra. Anche lo Juventus club Belluno ha deciso di aiutare l'Asd Piave. «È commovente tutta questa solidarietà», commenta De Bon. Conclude: «Non abbiamo idea di chi possa essere stato, ma so che abbiamo visto aggirarsi in zona tre ragazzi domenica e che nei prossimi giorni verranno raccolte diverse testimonianze».

Alessia Trentin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA